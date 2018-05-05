Исаак Калина стал гостем «Делового завтрака» в редакции «Российской газеты»

Глава московского Депобразования Исаак Калина принял участие в традиционной рубрике «Российской газеты» — «Деловой завтрак». В ходе беседы он сообщил о средней зарплате столичных учителей и директоров, а также рассказал о процессе развития московского образования. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщил министр, в последние годы в Москве состоялось успешное внедрение единого параметра финансирования для школ — по количеству учеников. Теперь количество школ не имеет влияния на объем расходов на городскую систему образования. Так, расходы от фонда оплаты труда на административно-управленческий аппарат не выходят за показатель в 4%.

В своем интервью Исаак Калина также акцентировал внимание на поступательном росте учительских зарплат в последние семь лет. На это позитивно влияет повышение экономической эффективности школ. Если в 2017 г. средняя зарплата учителя в Москве составляла 86 тыс. рублей, то в первом квартале этого года она поднялась до 89 тыс. рублей. Директор же в среднем получает в три раза больше учителя.