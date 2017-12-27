Труд учителей Москвы стал оцениваться выше благодаря введению новой формулы расчета зарплаты

Об этом информирует Учительская газета, предоставив данные по средней зарплате 590 школ Москвы за 2017 год. По сравнению с предыдущим годом, в 2017-м году средняя зарплата учителей в Москве увеличилась на 15 тысяч рублей, превысив 86 тысяч.

Минимальные выплаты наблюдаются в трех школах Москвы (от 69 тысяч рублей), максимум – в десяти заведениях, там педагоги в среднем получают от 100 тысяч и выше. Как сообщил Исаак Калина, глава Департамента образования Москвы, на встрече с директорами столичных школ, важно бороться не за ресурсы, а за результаты. И это стало возможным после пересмотра принципа расчета зарплат педагогам. Исходя из формулы, когда за основу берется самая низкая ставка, в результате мы получаем рост оплаты труда как самых низкооплачиваемых специалистов, так и в целом педагогического состава школы. Раньше за основу бралась средняя оплата по заведению, в результате «кто-то получал, 40, а кто-то – 180», - подчеркнул министр образования Москвы.