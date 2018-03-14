Исаак Калина: московские учителя пройдут стажировку в Кремниевой долине

Как сообщил Исаак Калина (лидер Депобразования Москвы), двадцать учителей столичных школ поедут на стажировку в Кремниевую долину в Калифорнии. В поездку отправятся те педагоги, которым удалось показать лучшие результаты на олимпиаде «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Об этом информирует портал Nation News.

В этой олимпиаде принимали участие свыше 360 педагогов из свыше 220 школ главного города РФ. По итогам финального тура были названы десять лучших учителей, которых и отправят на стажировку. Они также получили контракт сроком на один год, обеспечивающий им сотрудничество с Московским центром технологической модернизации образования.

Исаак Калина, следует отметить, принял волевое решение, в результате чего стажировку в Кремниевой долине профинансируют и для второго десятка финалистов. В результате, в общей сложности делегация из Москвы будет насчитывать двадцать учителей информатики, которые наверняка обогатятся бесценным опытом в рамках своего вояжа в США.