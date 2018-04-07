В Москве озвучили имя лучшего учителя

26 апреля Исаак Калина (он возглавляет Депобразования столицы) озвучил имя победителя конкурса «Учитель года Москвы – 2018». Почетный титул достался преподавателю информатики и технологи из школы №1540 Игнату Игнатову. Об этом информирует портал LIFE24.

Триумфатор представит Москву в сентябрьском финале конкурса «Учитель года России – 2018», который пройдет в Санкт-Петербурге. Игнат Игнатов получил из рук Исаака Калины памятный диплом, золотой знак и символ конкурса. Также ему вручили сертификат на ноутбук MacBook Pro. Сообщается, что победителю и двум его ближайшим конкурентам по финалу (преподаватель китайского языка Анастасия Зазымина и математик Михаил Попов) предстоит образовательная стажировка в Кремниевой долине (США).

Каждому из 11 участников финала конкурса вручили планшеты и банковские карты с 50000 бонусов на счету, которые можно потратить на товары компаний-партнеров банка.

В своем выступлении Исаак Калина отметил, что финалистам предоставят возможность посещения отечественного или иностранного высокотехнологичного роботизированного производства. Кроме этого Игнат Игнатов отправится на Северный полюс в рамках проекта «Большая Арктическая Экспедиция».