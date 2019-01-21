Анна Макарова представит Москву на всероссийском конкурсе «Учитель года»

Преподаватель начальных классов школы № 2033 Анна Макарова в звании «Учителя года Москвы» 2019 года представит мегаполис на всероссийском конкурсе «Учитель года». Он, как известно, в сентябре пройдет в Грозном. Об этом пишет «АиФ».

Своей московской коллеге несколько советов по подготовке к борьбе за титул «Учителя года России» уже успел дать триумфатор прошлогоднего конкурса «Учитель года Москвы» Игнат Игнатов. По его словам, нагрузка будет настолько большой, что ее с участником предстоит разделить семье, друзьям и коллегам. Вот почему до сентября Анна Макарова должна найти возможность хорошо отдохнуть.

В текущем году в проведение конкурса «Учитель года Москвы» внесли несколько новых испытаний. В частности, финалистам нужно было пообщаться с незнакомыми им учениками в школе № 1535. Не обошлось и без привычных заданий. В частности, участники финала обсуждали вопросы образования с Исааком Калиной, возглавляющим московское образовательное ведомство.







