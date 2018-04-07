Организаторы конкурса «Учитель года Москвы-2018» назвали его 11 лауреатов

Жюри конкурса «Учитель года Москвы-2018» во главе с ректором РУДН Владимиром Филипповым назвало 11 лауреатов. Их выбор состоялся по итогам финальных конкурсных испытаний третьего этапа (1-7 апреля). Теперь счастливчиков ждет намеченный на конец месяца круглый стол «Разговор с министром». В его рамках они пообщаются с главой столичного Депобразования, Министром московского Правительства Исааком Калиной. Победитель представит главный мегаполис РФ на сентябрьском Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Санкт-Петербурге. Об этом информирует сайт Москва News.

Столичный конкурс «Учитель года Москвы-2018» проводится в трехэтапном формате. Первый из них проходил с августа по ноябрь в виде метапредметной олимпиады. В ней принимало участие более 11000 московских учителей, из которых выбрали 120 призеров и четыре десятка победителей. По завершении второго этапа (визитная карточка, конкурс, эссе) эксперты выбрали три десятка финалистов.