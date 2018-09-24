Московские школьники вернулись с турнира по информатике в Болгарии с 10 медалями и званиями абсолютных победителей

Московские школьники привезли с X Международного турнира по информатике в Болгарии пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Кроме того, двое ребят стали обладателями званий абсолютных победителей соревнований в своих группах. Международный турнир по информатике проходил в болгарском городе Шумен с 21 по 25 ноября. На соревновании столицу России представляли две команды старшей и младшей группы. Так, абсолютным победителем в младшей группе стал Антон Садовничий, а в старшей – Семен Савкин.

Таких значительных результатов столице удалось достичь благодаря особому вниманию к данному предмету со стороны Департамента образования Москвы. Так, для преподавателей даже была организована олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Как сообщил глава образовательного департамента Исаак Калина, победители соревнования пройдут стажировку в Кремниевой долине, Калифорния.







