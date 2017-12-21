Столичный Департамент образования трудоустроит выпускников московских вузов

24 января в столице прошло расширенное заседание президиума совета ректоров столичных и подмосковных вузов. Во время мероприятия повышенным интересом отметилось выступление Татьяны Васильевой (замглавы московского Департамента образования). Она рассказала аудитории о новом проекте, который предусматривает последующее трудоустройство выпускников IT-специальностей. Об этом написал портал «Школа большого города».

Отмечается, что согласившимся стать учителями информатики в столичных школах студентам-выпускникам будет необходимо пройти специальные курсы психолого-педагогической подготовки. После выхода на работу они будут получать стандартную зарплату преподавателя, а также на прибавку в 30 тыс. рублей от Департамента образования столицы, но только с условием активного участия в Субботах московского школьника, мастер-классах и кружках школ Москвы).

Напомним, что ранее лидер московского Департамента образования Исаак Калина дал поручение запустить олимпиаду «Новый учитель для новой информатики» для учителей, которые уже работают в школах города. Управленец выразил надежду, что по ее итогам будут получены реальные примеры учителей, выступающих образом нужного столичной школе преподавателя информатики.