Число московских школьников в столичных вузах увеличилось почти вдвое

По результатам приемной кампании 2018 года, число выпускников московских школ, решивших поступать в вузы столицы, по сравнению с прошлым годом, выросло почти вдвое, сообщает портал «Москва News». При этом, был отмечен значительный рост показателей москвичей на ЕГЭ и увеличение процента выпускников столичных школ, поступивших на бюджет.

«Доля московских выпускников в московских вузах нарастает в последние годы, и я думаю, что этот процесс продолжится», – уверен глава Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Отмечается также рост доли выпускников Москвы, подавших документы в инженерные, медицинские и военные вузы. Руководство вузов связывает это с новой системой образования и активным сотрудничеством школ с Департаментом образования города Москвы. Большое значение в выборе места обучения, по мнению ректоров, имели реализуемые Департаментом профориентационные проекты и расширение спектра программ дополнительного образования.

В частности, отмечается высокая результативность таких проектов, как «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе», «Академический класс в московской школе» и «Университетские субботы».