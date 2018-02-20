Исаак Калина обозначил пути развития столичного образования

В 2010-м году в системе столичного образования были запущены кардинальные преобразования. Это, в свою очередь, способствовало качественному рывку в демонстрируемых школьниками мегаполиса результатах. О том, что этому способствовало, «Интерфаксу» рассказал руководитель Депобразования Москвы Исаак Калина.

По словам министра, именно семь лет назад мэр Сергей Собянин на встрече с родителями учеников в одной из школ города заявил, что недопустимо, когда несколькими десятками элитных школ пытаются прикрыть все образование столицы. Это привело к масштабным изменениям в системе финансирования обучения. Отныне оно направляется в одинаковом объеме на каждого ученика (только на детей-инвалидов, вполне логично, оно предусмотрено в большем объеме). Благодаря этому произошел процесс выравнивания качества школ и их кадрового состава. Демонстрируемые же школьниками результатами улучшились.

В своем интервью Исаак Калина также рассказал, что в ближайшие годы в Москве будет активно развиваться старшая (с восьмого класса) школа. Неслучайно, в городе открываются классы предпрофподготовки, проводятся университетские субботы и пр.