Исаак Калина: «Московская образовательная система открыта для всех»

«Мы постарались дать всем школам равные финансовые возможности, а соответственно и равные возможности для детей. За несколько лет это привело к поразительным результатам», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время телеэфира на канале «Россия-1». Как сообщает «Новая Губерния», глава столицы рассказал об успехах московских учеников на всех уровнях олимпиад и во время сдачи ЕГЭ.

Он подчеркнул, что в данное время московскую систему образования называют в десятке лучших в мире. Глава Департамента образования столицы Исаак Калина, в свою очередь, отметил, что все наработки и достижения доступны на сайтах и телеканале «МосОбр ТВ». «Эта открытость является одним из очень мощных факторов развития московской системы образования», – отметил глава ведомства. Надо сказать, что регионы уже оценили многие методы столичной системы, в частности, Орловская область подключилась к платформе «Московская электронная школа». С 30 августа на ВДНХ начнет работу Международный образовательный форум, на котором более 150 российских и зарубежных компаний и учреждений представят инновационные методики и современные тренды в этой сфере.