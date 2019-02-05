От роботов до школьной еды: делегация КПРФ в Москве посидела за партами

«Я удивлен тому, что увидел. К сожалению, СМИ уделяют мало внимания описанию жизни школы», - заявил первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, побывав вместе с делегацией в московской школе № 892. Там проходил Фестиваль Межрайонного совета директоров, парламентарии вместе со школьниками участвовали в мастер-классах, квест-играх, соревнованиях, занимались моделированием и робототехникой.

Депутаты получили возможность познакомиться практически со всеми аспектами жизни современной московской школы. Их впечатлило оснащение планетария, кабинета технологии и качество еды в школьной столовой. В школе № 892 в рамках проекта предпрофессионального образования действует кадетский класс, депутаты побывали в электронном тире, который их также впечатлил. Напомним, профильные классы есть во многих школах Москвы, а недавно руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил об открытии IT-классов в новом учебном году.







