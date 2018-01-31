Депутаты МГД посетили уроки московской школы №1547

Депутаты Мосгордумы посетили уроки в школе №1547 на Белореченской улице. В ходе своего визита в это учреждение образования парламентарии заинтересовались уникальным оборудованием, полученным школой как участницей городских проектов. В частности, благодаря «Курчатовскому проекту», в ней на более высоком уровне преподаются биология, география, химия и физика. Тот факт, что в школе №1547 работает учебный класс по атомной энергии, связан с содействием со стороны госкорпорации «Росатом» и компании «Атом­энергопром». Об этом информирует издание «Аргументы и Факты».

В российской столице ведется работа по выравниванию обучения в школах, — сообщил лидер московского Депобразования Исаак Иосифович Калина. Следует ожидать того, что в следующие три-четыре года все школы главного города РФ будут оснащены одинаково хорошо. Также в Москве стараются избавляться от стереотипов о школьном обучении. Для этого раз в месяц по воскресеньям директора встречаются с жителями районов.