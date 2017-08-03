В Москве хотят запустить проект «Театр в школе» с сентября 2018 года

В сентябре текущего года в столичных школах планируется запустить проект «Театр в школе». Им предусмотрено проведение в учреждениях образования спектаклей и театральных постановок. Такую информацию, ссылаясь на руководителя столичного Депкультуры Александра Кибовского, передает АГН «Москва».

Александр Кибовский выступал в ходе совместного совещания его ведомства со столичным Депобразования. Он отметил, что многие школы мегаполиса готовы к проведению в своих стенах театральных показов благодаря наличию вместительных актовых залов. Господин Кибовский добавил, что реализации проекта «Театр в школе» способствует и тот факт, что многие молодые артисты столицы готовы работать со школьниками по месту их учебы.

В ходе совещания выступил и руководитель Депобразования города Москвы Исаак Калина. Он сообщил, что в регулярном порядке столичные театры посещает порядка 10% школьников.