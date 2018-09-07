В школе №2120 начал работать класс «Математической вертикали»

Департамент образования в Правительстве Москвы и Ассоциация учителей математики продолжают развивать в школах столицы образовательный концепт «Математическая вертикаль». В рамках проекта, в школе №2120 начал работать класс с углубленной программой алгебры и геометрии. Об этом пишет информационный портал «Москва-онлайн» .

Цель проекта – многоцелевая дополнительная подготовка школьников 7–9 классов по математике. Углубленное изучение математики поможет учащимся «Вертикали» успешно перейти в старшие математические классы и впоследствии поступить в вузы, требующие от абитуриентов уверенных математических знаний.

«В повседневной профессиональной деятельности математика нужна всем – аналитикам, предпринимателям, инженерам, военнослужащим, программистам. Этот предмет помогает более глубоко понимать нюансы профессий, в которых необходим строгий расчет. Математически подготовленный школьник – это априори успешный будущий специалист», – отметил один из авторов проекта, глава Департамента образования Москвы Исаак Калина.