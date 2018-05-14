Система московского образования ставит на математику

До конца этого года в московских школах появится три сотни специализированных классов. Тем самым, вступит в активную фазу реализации новый образовательный проект «Математическая вертикаль», на который столичный Депобразования возлагает большие надежды. Учащимся 7-9 классов местных школ будут преподавать современный курс математики, попутно они будут посещать кружки и факультативы по иным естественнонаучным предметам. Такой информацией поделился IT-портал.

По словам первого лица московского Депобразования Исаака Калины, «Математическая вертикаль» наверняка войдет в число лучших образовательных проектов главного города нашей страны. Она даст ученикам хорошую математическую базу, без которой сложно эффективно осваивать иные естественнонаучные предметы.

В своем комментарии министр пояснил, что ключевая задача «Математической вертикали» заключается в многоцелевой предпрофильной подготовке учащихся. Это позволит им успешно готовиться к поступлению в лучшие российские высшие учебные заведения.