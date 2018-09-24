Любовь к математике покажут школьники младших классов Москвы на онлайн-олимпиаде

С 11 по 24 марта пройдет онлайн-олимпиада для учеников 1-4 классов школь Москвы «Я люблю математику». Ребят ждут игровые задания на развитие логики, пространственного воображения и нестандартного мышления. Главная задача состязания, как отмечают организаторы, привить детям интерес к математике.

В центре внимания образовательной системы Москвы математика и связанные с ней предметы находятся давно, о чем не раз говорил Исаак Калина. Напомним, в прошлом году руководитель департамента образования и науки столицы поддержал инициативу Ассоциации учителей математики: в московских школах открыто более 300 профильных классов по проекту «Математическая вертикаль». В следующем учебном сезоне, уже в этом году, будут открыты предпрофессиональные инженерные и IT-классы. Онлайн-олимпиада для младшеклассников «Я люблю математику» организована Центром педагогического мастерства совместно с коллегами из Яндекс.Учебника. Пробный тур можно пройти до 10 марта, участие и регистрация в мероприятии бесплатно на официальном сайте мероприятия.







