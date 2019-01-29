Депобразования объявил о проведении в Москве в День математики школьной олимпиады

В московских школах и высших учебных заведениях (в том числе, и МГУ им. М.В. Ломоносова) 17 февраля отметят День математики. В сообщении Депобразования главного города РФ уточняется, что проведение в мегаполисе юбилейного XXX Математического праздника отметится организацией лекций и математических игр. В то же время для учеников 6-7 классов будет организована школьная олимпиада с увлекательными задачами на воображение и смекалку.

Напомним, что в первый раз Математический праздник на территории Москвы отметили в 1990 году, а теперь он является ежегодным событием. В минувшем году в столице запустили реализацию проекта «Математическая вертикаль». По его условиям, в местных школах начали работу специализированные математические классы. Как полагает лидер московского Депобразования, Исаак Калина, дети могут приобрести в этих классах хорошую математическую базу, что поможет им в будущем вне зависимости от выбранной специализации.







