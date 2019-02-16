10 тысяч школьников посетили Математический праздник в столице

Директор Центра педагогического мастерства И.Ященко рассказал о том, как в минувшем месяце в Москве прошел Математический праздник. В общей сложности в мероприятиях под его эгидой приняли участие свыше десяти тысяч школьников мегаполиса. Праздник проводится в российской столице на ежегодной основе, в этот раз он был организован в юбилейный, тридцатый раз.

С подачи московского Депобразования в рамках Математического праздника на площадках крупных вузов города прошли научные лекции, тематические игры и мастер-классы. Также праздник стал частью школьной олимпиады для учеников из шестых-седьмых классов, — рассказал И.Ященко.

Следует отметить, что лидер столичного Депобразования И.Калина способствовал запуску в этом году в Москве масштабного проекта «Математическая вертикаль». К участию в нем на сей момент уже присоединились свыше трех сотен местных школ.











