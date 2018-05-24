В Москве обсудят результаты минувшего учебного года

В Москве будет организована пресс-конференция, в рамках которой состоится подведение итогов минувшего учебного года. Участником встречи с журналистами станет министр столичного Правительства, лидер городского Депобразования Исаак Калина. Об этом рассказал официальный сайт Мэра Москвы.

Отмечается, что в рамках пресс-конференции будут обсуждаться результаты столичных учеников на Всероссийской олимпиаде школьников. Собственный опыт участия в таком мероприятии представит один из учащихся. Попутно Директор ЦПМ Иван Ященко представит журналистам данные по динамике результатов местных школ.

Также в ходе пресс-конференции Директор Первого МОК Юрий Мироненко ознакомит аудиторию с деталями проекта «Мастерская от победителей олимпиады», а итоги первого города работы самого большого здания школы в РФ будут подведены ее директором Станиславой Буробиной.