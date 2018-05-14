Исаак Калина: в Москве планомерно растет число мужчин-педагогов

В настоящее время в столице РФ становится все больше мужчин-педагогов. По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, эту тенденцию можно связать с повышением зарплаты учителей и проводящемся в городе технологичным оснащением школ. Об этом рассказал портал «Только что».

Как отметил Исаак Иосифович, еще один интересный тренд — увеличение числа работающих в школах Москвы выпускников не педагогических вузов. Многие из них прошли обучение в технических вузах. Министр акцентировал внимание на том, что столичная образовательная система способствует проявлению педагогами их потенциала. Этому помогают «Московская электронная школа» (МЭШ), учительские конкурсы, олимпиады, телеканал «МособрТВ».

В своем комментарии Исаак Калина также отметил, что московские школы в отношении оснащенности процесса находятся на высочайшем уровне. Это срез мнений посещающих российскую столицу региональных и зарубежных педагогов.