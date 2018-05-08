Порядка 200 педагогов Москвы выделили гранты в проекте МЭШ

Как сообщил лидер московского Депобразования Исаак Иосифович Калина, уже около двух сотен местных учителей получили гранты за участие в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ). Им были выделены 100000 рублей за разработку сценариев урока, причем некоторые успели получить два и даже три гранта. Такую информацию сообщает «Российская газета».

В рамках интервью министр уточнил, что гранты получали те авторы, чьими сценариями уроков чаще всего пользовались их коллеги. Причем допускалось использование не полного сценария, а его отдельных элементов.

Стоит добавить, что МЭШ также способствует оснащению столичных школ современным компьютерным оборудованием. Ранее подобного рода инициативу выдвинул московский мэр Сергей Собянин. До конца текущего года такую технику получат все школы мегаполиса, — констатировал Исаак Калина.