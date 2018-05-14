Свыше двухсот учителей Москвы получили гранты за развитие МЭШ

Депобразования города Москвы 14 июня организовал селекторное совещание. В его рамках столичная мэрия вручила очередные премии местным учителям. Сообщается, что гранты являются благодарностью педагогам за то, что они занимаются развитием проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом рассказал сайт Москва News.

На сей момент уже 263 учителя получили грантовую поддержку. Ряд из них добился такого успеха не единожды — всего мэрия вручила 303 премии. Рекордсменом является Мария Тюляева. Преподающая английский язык в ш. №1253 учительница получила четыре гранта. Три гранта у Елены Кантемировой — преподавателя начальных классов в ш. №1579.

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина искренне поблагодарил учителей за их активное участие в развитии МЭШ. Именно их разработки помогают большому количеству столичных педагогов в работе, — подчеркнул министр.