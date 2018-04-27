Столичным учителям дают ежемесячную городскую надбавку за развитие проекта «МЭШ»

Состоялось очередное селекторное совещание столичного Депобразования. В его рамках директор Городского методического центра Марианна Лебедева рассказала о преференции, которую получают местные учителя за развитие проекта «Московская электронная школа». Такие педагоги из 438 школ мегаполиса получают каждый месяц по 10000 рублей. Об этом рассказало АГН «Москва».

Марианна Лебедева заострила внимание на том, что в настоящее время ресурсы «МЭШ» используют 53% учителей столицы, старше 60 лет. Наиболее часто к системе обращаются учителя старше 41 года (68% от общего числа пользователей).

По словам лидера московского Депобразования Исаака Калины, следует поблагодарить учителей за активное использование и помощь с развитием «МЭШ». Это помогает им становиться современниками их подопечных. Министр выразил мнение, что мерилом способностей человека не должен выступать его возраст.