Депутаты и учителя подробно обсудили функционал проекта «Московская электронная школа»

Мосгордума в рамках своего выездного заседания провела «круглый стол» с участием московских учителей и директоров школ. Участники мероприятия, в частности, подробно поговорили о возможностях уникальной российской разработки «Московская электронная школа» (МЭШ).

Об этом рассказало издание «Московский Комсомолец».

В своем выступлении руководитель Городского методического центра М.Лебедева отметила, что МЭШ — это особый взгляд на обучение в школах. В систему входят сервисы электронных портала и дневника, а также большая база данных учебного материала. В настоящее время в ней содержится свыше 400 тысяч сценариев уроков, разработанных лучшими столичными учителями. Благодаря этому они могут производить обмен опытом и внедрять новые наработки. Активные участники развития МЭШ могут рассчитывать на гранты в размере 100 тысяч рублей за электронный учебник и 50 тысяч за сценарий урока. Отмечается, что проект МЭШ никоим образом не зависит от Запада.

В свою очередь, лидер столичного Депобразования Исаак Калина сообщил, что школа Москвы в настоящее время развивается быстрыми темпами. По его словам, в ближайшие три-четыре года в каждой школе мегаполиса будет возможность для внедрения МЭШ. Сейчас для этого в учреждениях образования идет работа по обеспечению необходимых технических условий.