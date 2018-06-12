В рамках совещания московского Депобразования прошла презентация новой методической среды для учителей

Московский Депобразования в минувший четверг организовал селекторное совещание. В рамках этого мероприятия аудитории были представлены возможности Народной учительской электронной методической среды (НУЭМС). Речь идет о портале, на котором уже зарегистрировано свыше тысячи учителей, которые с его помощью обмениваются опытом и мнениями. Пользователи НУЭМС регулярно собираются на выездных семинарах и мастер-классах. Об этом информирует сайт «Только что».

На текущем этапе своего развития портал включает в себя два раздела — «Инструменты успеха» и «Вопросы и ответы». В первом учителя опубликовали уже 198 успешных преподавательских практик, а во втором они делятся опытом и советами.

По мнению лидера московского Депобразования Исаака Калины, было бы целесообразно осуществить внедрение в работу портала «гостевого» доступа. Это позволит студентам педагогических вузов изучать материалы портала.