В столице в четвертый раз прошла конференция «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату»

Московский Депобразования и НИЦ «Курчатовский институт» 11 апреля провели конференцию «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Местом ее проведения уже в четвертый раз выступила столица РФ. Об этом информирует портал «Только что».

В ходе работы мероприятия состоялось несколько лекций сотрудников НИЦ «Курчатовский институт». В рамках метапредметных секций состоялась презентация проектов и исследований школьников, а также ряд мастер-классов. Педагоги, в свою очередь, обменялись опытом проведения междисциплинарных занятий.

Ход реализации «Курчатовского проекта» положительно оценивает лидер Депобразования Москвы Исаак Калина. По его словам, он способствует тому, что 37 организаций образования и более 65 тысяч учеников могут освоить базовые теории естественнонаучного образования и научиться применять их в решении практических задач.

Отметим, что в ходе конференции провели финал конкурса школьных проектов, в котором на победу претендовало 261 работы. 34 лауреата получили дипломы и памятные медали от организаторов.