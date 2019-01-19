Международная конференция «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» состоялась в столице

Третью международную конференцию «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» пятого февраля провели на площадке здания московского Правительства. Участниками конференции стали члены органов власти, которые осуществляют управление в сфере образования, школьные педагоги и директора, ряд других специалистов, занятых в образовательной системе. Об этом информирует портал «Российское образование».

Участие в конференции принял руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. По его словам, ключевым преимуществом людей над искусственным интеллектом является умение сомневаться и задавать самим себе вопросы. В то же время министр подчеркнул, что в интеграции и единстве азарта и опыта следует усматривать залог успеха. Стремление использовать большие объемы данных должно базироваться на опыте отечественной и международной системы образования, — считает Исаак Калина. Новые данные при этом должны учитывать то, что было раньше.







