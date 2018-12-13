Сергей Собянин: МЭШ поможет выстраивать оптимальную траекторию обучения для каждого ученика

Пятого февраля столичный мэр Сергей Собянин принял участие в проходившей в Москве третьей международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании». Выступая перед аудиторией, он поделился информацией о развитии образовательного мегапроекта «Московская электронная школа».

Как заявил Сергей Собянин, скоро наступит то время, когда МЭШ будет помогать формировать оптимальную программу обучения всех школьников. Этому поспособствует создание инструментов анализа больших данных. По словам чиновника, библиотека МЭШ функционирует в формате Википедии. Преподаватели заинтересованы в создании уникального контента за счет гарантированных доплат за пользование библиотекой МЭШ и участие в развитии проекта. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, что ранее лидер Депобразования города Москвы Исаак Калина отмечал факт присоединения в минувшем году к проекту МЭШ всех столичных школ. Министр также выступил на конференции в мегаполисе.







