В Институте Пушкина открыли пятый сезон проекта «Университетские субботы»

Пять лет назад столичный Институт Пушкина присоединился к новому просветительскому проекту «Университетские субботы». Восьмого сентября руководитель московского Депобразования Исаак Калина торжественно открыл в стенах учреждения образования юбилейный сезон этого проекта. Об этом информирует газета «Обручевский меридиан»

Напомним, что в рамках проекта по субботам ведущие столичные вузы приглашают к себе учащихся местных школ, их родителей и педагогов. Ребята могут узнать много интересного на организуемых для них лекционных и практических занятиях. Все это способствует росту результатов московских школьников на олимпиадах и ЕГЭ.

Выступая на церемонии открытия пятого сезона «Университетских суббот», Исаак Калина предложил аудитории считать проект состоявшимся. За пять лет проведения его участниками помимо большинства московских вузов стали местные колледжи, предприятия и Мосгордума. Министр выразил публичную благодарность учителям и университетам за содействие с организацией «Университетских суббот».