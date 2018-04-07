5 мая в столице организуют консультации по успешной сдаче ЕГЭ для местных школьников

В стенах московских школ пятого мая организуют открытые лекции, тренинги, консультации и мастер-классы. Все эти мероприятия организуются в рамках проекта «Субботы московского школьника» и направлены на информирование старшеклассников о правилах успешной сдачи ЕГЭ. Об этом пишет ИА «Национальные интересы».

Как рассказал начуправления по координации воспитательной работы и профилактики правонарушений А.Тверской, в ходе субботних мероприятий школьники смогут узнать у психолога, как правильно настраивать себя на экзамен. Также их ознакомят с правилами подачи апелляции и дадут попрактиковаться в заполнении экзаменационных бланков. Регистрация на мероприятие за пятое мая доступна на сайте «Школа большого города».

Глава московского Депобразования Исаак Калина напомнил, что в последние несколько лет в главном городе Российской Федерации велась серьезная работа по повышению конкурентоспособности учащихся. В результате теперь 7600 столичных школьников набирают 250 баллов по ЕГЭ, тогда как в 2009 году их было всего 1500, — резюмировал министр.