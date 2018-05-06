Юбилейный сезон «Университетских суббот» откроется в Институте Пушкина

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина примет участие в торжественном открытии юбилейного, пятого сезона проекта «Университетские субботы». Мероприятие намечено на субботу, 8 сентября. В его рамках управленец выступит в актовом зале Института Пушкина вместе с ректором Маргаритой Русецкой. Об этом пишет ИЦ Правительства Москвы. Первый день пятого сезона проекта «Университетские субботы» пройдет по тематике сады и парки в русской культуре. В связи с этим организаторы подготовили мероприятие по закладе Парка русского языка. Для гостей проведут игры на открытом воздухе, предложат им поучаствовать в коммуникативном тренинге и мастер-классах по современной поэзии и рэп-баттлам.

В рамках субботнего праздника школьники также смогут прослушать интерактивную лекцию. Она будет сопровождаться викториной с вручением сертификатов и подарков. Педагоги же смогут принять участие в мастер-классе с участием профессора Натальи Кулибиной.