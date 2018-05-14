Исаак Калина вручил 18 сотрудникам НИЯУ МИФИ почетные грамоты

В стенах НИЯУ МИФИ в минувшую среду прошла церемония награждения 18 его сотрудников за помощь в реализации городских образовательных проектов. Участие в мероприятии принял глава столичного Депобразования Исаак Калина — лауреаты получили из его рук почетные грамоты. Помимо этого сотрудники института получат денежные вознаграждения. 150000 рублей от города полагается обладателям грамот, а 100000 рублей — сотрудникам, кому выразил благодарность мэр Сергей Собянин. Об этом пишет сайт «Вечерняя Москва».

По словам Исаака Калины, НИЯУ МИФИ заслуживает благодарности за участие в совместных проектах с городом. Управленец напомнил о пятидесяти инженерных классах в общеобразовательных учреждениях и уникальном проекте «Университетские субботы».

В ходе церемонии награждения слово взял и ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, рассказавший о совместных проектах с Депобразования. В частности, это два лицея-Предуниверситария, входящие в структуру института. Этот полезный столичный опыт было бы целесообразно тиражировать на другие регионы, — полагает господин Стриханов.