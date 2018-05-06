Подмосковный образовательный центр «Патриот» выступил местом проведения встречи школьников с космонавтом

На площадке расположенного в Подмосковье образовательного центра «Патриот» была проведена встреча учеников московских школ и летчика-космонавта Сергея Рязанского. Организацию мероприятия осуществили Российское движение школьников и столичный Депобразования.

В настоящее время «Патриот» принимает слет молодежного лагеря «Лето московского школьника: выездная образовательная сессия». 22 июня этого года Исаак Калина (глава Депобразования) говорил о том, что даже каникулы не препятствуют ребятам регистрироваться и ходить на лекции.

Участие детей в мероприятиях РДШ — бесплатно. Летом они эффективно пользуются возможностью приобрести новые знания. Для этого для них готовят мастер-классы и участие в научных проектах.

В комментарии к событию Сергей Рязанский отметил, что он ставил перед собой цель продемонстрировать детям, что жизнь очень интересна, и у каждого человека есть возможность найти свое место в ней. Это позволяет заинтересовать ребят проектами РДШ. Занятия с учениками в рамках этого движения проводят педагоги, а также приглашенные эксперты и лекторы.