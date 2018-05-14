Педагогическое сообщество критически относится к предлагаемой модели аттестации учителей

На 27 августа в РУДН намечено проведение организуемого столичным Депобразования Форума «Надежный учитель – надежная школа – надежный вуз». Это мероприятие будет во многом посвящено обсуждению наспех разработанной и апробированной МГППУ по предложению отечественного Минобрнауки якобы новой модели комплексной аттестации учителей. Эксперты критически оценивают эффективность этой модели, в отличие от успешно действующей в Москве упрощенной модели аттестации. В ее рамках используется проект «Московская электронная школа», и от учителя требуется только заполнить заявление и отправить его в аттестационную комиссию. Вся же база данных о нем выгружается из личного кабинета. Об этом проинформировала газета «Аргументы и Факты».

Лидер московского Депобразования Исаак Калина выражает уверенность в том, что недопустимо отнимать у учителя его время для собственной аттестации. У педагога должно быть свободное время для саморазвития, культурного обогащения, личностного и профессионального роста. В связи с этим к развитию педагогических кадров в Москве подходят с применением принципов экономии ресурсов и здоровьесбережения.