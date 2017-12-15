Учителя смогут задать Исааку Калине вопросы в прямом эфире МосОбрТВ

24-го апреля зрители смогут увидеть очередной выпуск уникальной передачи на МосОбрТВ — «Вопросы, важные для всех». Старт прямого эфира намечен на 19:00, в его рамках Исаак Иосифович Калина (лидер Депобразования Москвы) даст ответы на интересующие столичных учителей вопросы. Об этом информирует портал Москва News.

В минувшие две недели у всех учителей мегаполиса была возможность направить свой вопрос Исааку Калине через ресурс «Московская электронная школа». Авторы наиболее популярных вопросов получили приглашение в студию. Сообщается, что первая часть программы будет посвящена обсуждению трех важных тем между министром и авторами вопросов-«победителей».

Приглашенным в студию учителям также будет предоставлена возможность задать министру вопрос в режиме «открытого микрофона». Телезрители же смогут во время прямого эфира отправить свой вопрос Исааку Калине через официальный сайт телеканала — mosobr.tv.