В прямом эфире МосОбрТВ учителя пообщались с Исааком Калиной

Во вторник (24 апреля) зрители увидели очередной выпуск уникальной передачи на МосОбрТВ — «Вопросы, важные для всех». В рамках прямого эфира глава столичного Депобразования Исаак Калина ответил на вопросы педагогического сообщества города. Об этом проинформировал портал Москва News.

В первой части программы широкое обсуждение получили три наиболее актуальных вопроса:

Существует ли преимущество у обучения в 10-11 классах столичной школы перед обучением в московском колледже? Появится ли вновь в столичных школах такой предмет, как «материальная» технология? Что образование столицы способно предложить учителям так называемого «мудрого» возраста?

Исаак Иосифович подчеркнул, что при наличии предпрофессионального образования 10-11 классы предоставят московскому выпускнику преимущество перед «коллегами» из других отечественных регионов. Такое преимущество будет и у выпускников столичных колледжей (в зависимости от уровня).

По словам министра, он уважает «труд» («материальная» технология), но считает, что процесс обучения должен быть выстроен на встречных курсах. Чтобы и дети стремились осваивать умения взрослых, и было движение в обратном направлении. По этой причине возвращение «труда» если и состоится, должно произойти на новых инструментах.

Также Исаак Калина рассказал, что система образования Москвы открыта для учителей любого возраста. Единственное требование, чтобы человек стремился развиваться и помогал развиваться другим.