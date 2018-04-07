52 диплома — богатый «улов» московских школьников на Олимпиаде по экономике

Стали известны результаты финала Всероссийской олимпиады для школьников по экономике. В ее рамках прошлогодний успех удалось повторить сборной российской столицы. В команде Москвы оказалось 8 победителей и 44 медалиста. Если говорить о результатах московской команды по завершении 15 олимпиадных состязаний, то она в совокупности выиграла 539 дипломов, в ней также представлено 108 победителей. Впереди команды ждут олимпиады еще по девяти предметам. Об этом пишет портал «Только что».

По следам события Исаак Иосифович Калина (глава Депобразования Москвы) сообщил, что в столичном мегаполисе всячески способствуют эффективному и качественному школьному образованию. Организуются разные кружки, онлайн-курсы, предпрофессиональные классы, дополнительное образование и пр.

Ежегодно Всероссийскую олимпиаду школьников проводят по 24 предметам. Ее участниками выступают учащиеся 4-11 классов. Олимпиада организуется в четыре этапа. Последний этап проходит под патронажем Минобрнауки РФ. Его победителям и призерам даруется возможность поступить без экзаменов в любой российский ВУЗ на направления, которые соответствуют профилю олимпиады.