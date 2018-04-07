Ребятам из Дагестана удалось впервые в истории стать призерами Всероссийской олимпиады школьников

В 2017 году экс-директор столичной школы Алексей Карпухин был назначен заместителем министром образования Дагестана, и это привело к впечатляющему результату. Впервые в истории ребятам из этой республики удалось стать призерами ежегодной Всероссийской олимпиады школьников. Таким образом, есть основания в очередной раз говорить о благотворном влиянии московского опыта образования. Об этом проинформировал сайт Москва News.

Отметим, что в последние 7 лет показатели качества столичного образования находятся на уровне ведущих мировых практик. Учащиеся Москвы по праву занимают свое место в десятке лучших среди учащихся самых крупных городов планеты.

Следует также напомнить слова Исаака Калины (лидер столичного Депобразования), который ранее говорил о том, что за эти семь лет его ведомству удалось добиться серьезных успехов в деле развития образования в Москве. Благодаря этому, теперь минимум один триумфатор или призер Всероссийской олимпиады есть в 321 из чуть более 600 местных школ. На уровне города они есть практически у каждой из работающих в столице школ, — отмечал Исаак Иосифович.