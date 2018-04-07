Студенты из РФ победили на чемпионате мира по программированию ACM ICPC 2018 в Пекине

Названы имена победителей прошедшего в Пекине ЧМ по программированию ACM ICPC 2018. Ими стали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, которые оставили позади всех соперников. На сей раз участие в ЧМ приняли 140 сборных, представляющих 51 страну — 11 из них выступали за Россию. Помимо МГУ в число десяти лучших команд ЧМ вошли МФТИ и ИТМО. Об этом сообщил сайт Infonex.

Интересно, что в активе триумфаторов есть титул победителей международной олимпиады школьников по информатике. Они учились в московских школах №315 и СУНЦ и защищали их честь на школьных олимпиадах. У каждого из троицы есть в активе «золото» Международной олимпиады по информатике. В то же время на Международной олимпиаде мегаполисов Г.Резников и В.Макеев также сумели праздновать победу.

По словам Исаака Калины (лидер Депобразования города Москвы), ныне из работающих в российской столице чуть более 600 школ 321 имеет, как минимум, одного своего победителя или призера Всероссийской олимпиады. Что касается победителей и призеров городского уровня такой олимпиады, то они есть почти в каждой школе мегаполиса, — рассказал министр.