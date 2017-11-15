Молодящаяся Пугачева вместо похорон своего мальчика отправилась в кино

Примадонна решила появиться на премьере фильма «Пилигрим», вместо того, чтобы побывать на похоронах рэпера Децла.

Некоторое время назад в Москве прошел первый показ картины «Пилигрим», на котором побывало много знаменитостей, среди которых была и Алла Пугачева. Исполнительница решила сходить в кино вместо того, чтобы посетить похороны своего мальчика. Отметим, что так артистка называла рэпера Децла. По снимкам с мероприятия можно сказать, что Примадонна с каждым разом все молодится. Дело в том, что для появления на публике Алла Борисовна надела черную рубашку и короткую кожаную юбку. Дополнением образа стали туфли и черные гольфы, которые привлекли внимание к старческим коленям.

В это же время на другом конце города многие плакали по скоропостижно скончавшемуся рэперу Децлу. Смерть исполнителя наступила 3 февраля после концерта в Ижевске. После выступление артист отправился в курилку, где и скончался от внезапной остановки сердца.