«Обходительный джентльмен»: Джоли учит старшего сына общаться с девушками

После развода с супругом артистка сама занимается воспитанием шестерых детей.

Некоторое время назад общественность была шокирована информацией, что голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись. После расставания многодетная звездная мать самостоятельно воспитывает шестерых детей и учит их всему. Знаменитости решили, что Питт может навещать детей, но проживают они только с матерью. Отметим, что трое детей были усыновлены парой, а трое их собственные. Сейчас Анджелина задумалась над тем, что ее старший сын, которому скоро исполнится 18 лет, должен быть обходительным джентльменом по отношению с девушками.

Также артистка настроена воспитать сына так, чтобы он умел общаться с красавицами и не играть с их чувствами. Молодой человек уже часто ходит на свидания, пользуясь большой популярностью среди девушек. Однако парень намерен отправится в Сеул, чтобы получить образование. Сама артистка говорит, что недавно узнала о его первой наивной влюбленности, которая быстро прошла. Именно поэтому она решила поговорить с сыном, чтобы он знал все нюансы. После разговора по душам Джоли подарила сыну машину, чтобы он мог катать девушек.