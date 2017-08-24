Богатая пенсионерка: Как выживает Алла Пугачева на пенсию размером 17 тыс. рублей

Стало известно, откуда российская примадонна берет деньги, если уже несколько лет не дает концерты, а ее пенсия составляет всего лишь 17 тыс. рублей.

Приблизительный отчет по доходам Аллы Борисовны недавно появился в Сети. Оказалось, что она не имеет многомилионного состояния, хотя владеет собственным бизнесом.

Алла Пугачева не выступает на российской эстраде уже 9 лет. Своей сценической карьерой она пожертвовала ради семьи и воспитания двоих маленьких детей-близнецов. За эти годы ее постоянно приглашают на различные светские мероприятия в качестве гостя, хотя сама артистка больше не принимает в них участия. Свою многолетнюю традицию певица нарушит уже в этом году и выступит на сцене в честь своего юбилея: 15 апреля ей исполняется 70 лет.

Чтобы узнать, какой денежной суммой располагает певица, СМИ провели собственное расследование. Выяснилось, что пенсия у Аллы Борисовны небольшая – 17 тыс. рублей. Эти деньги она не тратит на себя, а отдает в качестве благотворительных взносов. Поклонники сразу задались вопросом, как выживает Алла Пугачева и можно ли ее назвать богатой «пенсионеркой»?

Огромный загородный дом требует постоянного ухода, поэтому семья Пугачевой-Галкина тратит на него каждый месяц около 500 тыс. рублей. Также 1 млн. рублей необходим для 5-летних близнецов: няни, дополнительные занятия с лучшими учителями и другие детские «прихоти». Где же звездное семейство берет такие внушительные деньги?

Алла Пугачева имеет собственный бизнес, при этом ее нельзя назвать успешной бизнесвумен. На ее имя зарегистрировано 12 фирм, из которых только 2 работают. Первые шаги в предпринимательстве певица начала делать еще на заре своей карьеры. Сначала это денежные вложения под процент, затем запуск парфюмированной продукции и производство чипсов. Все это приносило минимальный доход, а потому было экономически невыгодно. Более успешным бизнесом является изготовление обуви и сумок из натуральных материалов. Изделия пользуются популярностью, поэтому их продажи приносят примадонне около 30% от конечно стоимости.

Стоит отметить, что наиболее прибыльным занятием для Пугачевой являются корпоративы и частные выступления. По слухам, за один такой концерт она получает как минимум 250-350 тыс. рублей. Как считают эксперты, этих средств все равно недостаточно для той жизни, которую видят фанаты певицы. Она не раз отмечала, что не может находиться на содержании у мужчины, поэтому вариант проживания за счет Максима Галкина не оправдывается.



