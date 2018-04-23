В интернете сообщили о смерти Аллы Пугачевой. Эта информация быстро распространилась по всем социальным сетям.

Популярный интернет-блогер опубликовал сообщение о том, что в российской столице умерла Алла Борисовна Пугачева. Писали о том, что она якобы скончалась в столичной больнице. В сети распространилась информация о том, что причиной смерти российской певицы могла быть даже передозировка наркотиков. Однако приблизительно в то же время, как стали появляться сообщения о смерти, Алла Пугачева в своем микроблоге опубликовала видео со своим сыном Гарри. Поклонники вздохнули с облегчением, когда поняли, что о смерти известной исполнительницы украинский блогер солгал.

Напомним, что у Аллы Борисовны Пугачевой есть трое детей: российская певица Кристина Арбакайте, а так же пятилетние Гарри и Лиза, рожденные от суррогатной матери после свадьбы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.