В деревне Грязь от урагана пострадало поместье Галкина и Пугачевой

В деревне Грязь от урагана, навредившим многим в Центральном регионе России, пострадало поместье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сам Галкин в социальной сети.

Сегодня в своем Instagram Максим Галкин поделился фотографиями своего поместья после нашествия урагана. Известно, что снимки сделала Алла Пугачева.

По словам Галкина, на участке поместья повалило большую липу, которая смяла кованую ограду. Само дерево не было опасным, а соседский забор, на который оно тоже прилегло, не пострадал. Этому дереву было около двухсот лет.

Поклонники юмориста отметили, что главным является то, что никто от случившегося не пострадал.