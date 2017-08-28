Четырехлетнюю дочь Максима Галкина осудили за норковую шубу. Скандал разгорелся на странице в социальной сети артиста.

Максим Галкин побывал со своими детьми, Лизой и Гарри, на детском мюзикле. Все остались довольны. Максим решил запечатлеть радость на видео и поделился роликом со своими подписчиками.

Однако пользователи сосредоточили свое внимание на другом. Четырехлетняя дочь Галкина была одета в норковую шубу. Это вызвало шквал непонимания и критики. Одни отмечали, что от натурального меха отказываются во всем мире и переходят на искусственный или на пуховики. Другие обвиняли в плохом воспитании и привитии неправильных ценностей.

Нашлись также и защитники звездных родителей, которые не увидели ничего страшного в норковой шубке ребенка.

Сам же Максим Галкин после разгоревшегося скандала удалил публикацию. Также он отметил, что дети, родившиеся при помощи суррогатного материнства, и без того обречены на популярность. Однако детям Пугачевой и Галкина предстоит испытать это вдвойне.