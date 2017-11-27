Андрей Малахов намекнул на тесные отношения с 58-летней Конеген

Воспоминания и ностальгия ведущего о времени, проведенном со Светланой Конеген, раздражает его супругу.

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов, благоверный Натальи Шкулевой, в последнее время грустит, что уже прошел и 2009 год, и 2010. По словам Малахова, то время, когда он был начинающим корреспондентом, осталось очень далеко. Теперь у него новая жизнь, где есть супруга и ребенок. Некоторое время назад Андрей Малахов опубликовал в сети пост, в котором не стесняясь, вспомнил о романе с 58-летней Светланой Конеген. Он скучает по Светлане. Многие восторженны тем, что ведущий не скрывает своих чувств, хотя и прошло примерно 10 лет.

Отметим, что Конеген – знаменитая скандальная журналистка, поэтому не удивительно, что ведущий влюбился в нее. Несмотря на то, что между ними разница в возрасте 11 лет, никто не стал оскорблять их за связь. Однако тесные отношения не продлились долго, и Малахов ушел от опытной женщины, чтобы не казаться человеком не достойным семьи. Скорее всего, про отношения Малахова и Конеген знала писательница Дарья Донцова, которая в комментариях к публикации намекнула, что у журналистки все хорошо, чтобы ведущий не волновался.