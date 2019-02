Ольга Серябкина раскрыла секрет, что не отмечает День влюбленных

View this post on Instagram

Я никогда не отмечаю День всех влюблённых. Не потому что не хочу или не с кем... просто который год подряд я работаю в этот день. Надеюсь, у вас не так и вы находите время для своей второй половины 💔 Не имеют значения даты и по большому счёту - пофигу на праздник. Главное, что вместе и как хочется - навсегда... В этом году я не изменяю своей традиции не праздновать ДСВ, но не хочу, чтобы так было у вас. Поэтому придумала спонтанный конкурс💏 Дарю офигенный вечер в одном из моих любимых рестов. Одной паре. Выкладывайте себе на страницу фотки или видео со своим парнем или девушкой и пишите в посте вашу лавстори. Как вы познакомились, как начали встречаться - вообще все, что считаете нужным. Просто напишите от сердца. Ставьте хэштег #ябольшенеплачу - это строчка из моей новой песни. По этому хэшу буду читать истории. Послезавтра в 16.00 напишу тому, кто выиграл. А ещё несколько историй репостну себе в сторис. Вот такой порыв у меня... Прониклась❤️ Пока это только для Москвы, но, если вы в другом городе, для вас будет другой, особенный подарок. Пишите истории. Сейчас так важно говорить о своей любви и не стесняться... Потому что скоро весна. Потому что любовь. Жду...💋#molly