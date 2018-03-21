Ольга Серябкина раскрыла секрет, что не отмечает День влюбленных

По словам артистки, не празднует она торжество не из-за того, что не с кем или не любит, а из-за работы.

Некоторое время назад в сети отечественная исполнительница Ольга Серябкина раскрыла один из своих секретов. Артистка заявила, что не отмечает День влюбленных. По словам знаменитости это происходит не из-за того, что она не любит праздник и не из-за того, что не с кем. Как оказалось причина для этого весьма банальна – в этот день Серябкина постоянно выступает, однако это не мешает ей наслаждаться праздником. Также в публикации исполнительница высказала свою надежде, что ее поклонники все же находят время провести такой день вместе со своей половинкой.

Помимо этого Ольга Серябкина написала, что даты не должны иметь значения, а главное, чтобы рядом был именно любимый человек, отвечающий взаимностью. Отметим, что в этом году артистка также будет работать в этот день. Певица предложила поклонникам поучаствовать в конкурсе. Чтобы они не сильно расстраивались. Те, кто победит, получит в подарок вечер в ее любимом ресторане. Фото, сопровождающее пост, было интригующим. На снимке Ольга запечатлена держась за руку с молодым человеком, лица которого не видно на фотокарточке.