Ольга Серябкина раскрыла секрет, что не отмечает День влюбленных

По словам артистки, не празднует она торжество не из-за того, что не с кем или не любит, а из-за работы.
Некоторое время назад в сети отечественная исполнительница Ольга Серябкина раскрыла один из своих секретов. Артистка заявила, что не отмечает День влюбленных. По словам знаменитости это происходит не из-за того, что она не любит праздник и не из-за того, что не с кем. Как оказалось причина для этого весьма банальна – в этот день Серябкина постоянно выступает, однако это не мешает ей наслаждаться праздником. Также в публикации исполнительница высказала свою надежде, что ее поклонники все же находят время провести такой день вместе со своей половинкой.
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Я никогда не отмечаю День всех влюблённых. Не потому что не хочу или не с кем... просто который год подряд я работаю в этот день. Надеюсь, у вас не так и вы находите время для своей второй половины 💔 Не имеют значения даты и по большому счёту - пофигу на праздник. Главное, что вместе и как хочется - навсегда... В этом году я не изменяю своей традиции не праздновать ДСВ, но не хочу, чтобы так было у вас. Поэтому придумала спонтанный конкурс💏 Дарю офигенный вечер в одном из моих любимых рестов. Одной паре. Выкладывайте себе на страницу фотки или видео со своим парнем или девушкой и пишите в посте вашу лавстори. Как вы познакомились, как начали встречаться - вообще все, что считаете нужным. Просто напишите от сердца. Ставьте хэштег #ябольшенеплачу - это строчка из моей новой песни. По этому хэшу буду читать истории. Послезавтра в 16.00 напишу тому, кто выиграл. А ещё несколько историй репостну себе в сторис. Вот такой порыв у меня... Прониклась❤️ Пока это только для Москвы, но, если вы в другом городе, для вас будет другой, особенный подарок. Пишите истории. Сейчас так важно говорить о своей любви и не стесняться... Потому что скоро весна. Потому что любовь. Жду...💋#molly
Помимо этого Ольга Серябкина написала, что даты не должны иметь значения, а главное, чтобы рядом был именно любимый человек, отвечающий взаимностью. Отметим, что в этом году артистка также будет работать в этот день. Певица предложила поклонникам поучаствовать в конкурсе. Чтобы они не сильно расстраивались. Те, кто победит, получит в подарок вечер в ее любимом ресторане. Фото, сопровождающее пост, было интригующим. На снимке Ольга запечатлена держась за руку с молодым человеком, лица которого не видно на фотокарточке.
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