Светлана Лобода презентовала новый клип на песню «Инстадрама» на Youtube

У певицы Светланы Лободы вышел новый клип, который был презентован на Youtube-канале певицы. Клип не случайно вышел 13 февраля, в преддверии праздника всех влюбленных.

Однако смысл клипа отнюдь не в позитивном ключе, даже не смотря на такой «счастливый» праздник как День святого Валентина. Сюжет клипа «INSTADRAMA» заключается в драматичном расставании пары, которая, судя по всему, вместе с самого детства. Девушка, по словам песни, просит «остаться друзьями» хотя бы в Инстаграме.

Также в клипе певица примерила на себя новую прическу – брюнетка с короткой челкой. Отмечается также, что на этот раз от раздеваний в клипе Лободы воздержались, что радует некоторую часть поклонников певицы.

Видео практически сразу получило место топа на Youtube, подписчики оценили клип. Комментарии под видео в большинстве случаев положительные.