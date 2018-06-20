Анджелина Джоли планирует показать кадры с пьяным Брэдом Питтом

В битве за детскую опеку все средства хороши, считает голливудская актриса.

Американские таблоиды распространили инсайдерскую информацию, согласно которой, 43-летняя актриса Анджелина Джоли снова будет требовать в суде единоличную опеку над всеми детьми. Несмотря на то, что месяц назад бывшие супруги подписали мирный договор, Джоли не хочет отступать от своей единственной цели. Теперь женщина планирует показать в суде компрометирующие кадры с пьяным Брэдом Питтом.

Дело в том, что актриса не верит в то, что Питт стал вести здоровый образ жизни и «завязал» с алкогольными напитками. Анджелина заявила своим адвокатам, что отец её детей может до сих пор злоупотреблять спиртным и у неё есть конкретные доказательства. Пока адвокаты Питта не прокомментировали ситуацию.